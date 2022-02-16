Житель Шексны выплатил полмиллиона рублей алиментов после ареста машины

В отделении судебных приставов по Шекснинскому району на исполнении находилось производство о взыскании алиментов с 34-летнего мужчины на содержание двух дочек. На начало 2021 года по алиментам образовалась задолженность в размере более 500 тыс. рублей.

«В рамках исполнительного производства было обращено взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся в банках, а также вынесены постановления об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации и на управление транспортными средствами», — рассказали в управлении судебных приставов области.

Согласно полученным данным, у мужчины был в собственности автомобиль «Шевроле Авео». «Машину оставили на ответственное хранение собственнику и уведомили, что в случае невыплаты задолженности в 10-дневный срок, арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения долга», — также рассказали в УФССП.

В результате мужчина оплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Деньги перечислены матери детей.