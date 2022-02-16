Размер платы за детский сад в Вологодской области останется без изменений

Уровень предельной платы за детский сад остался без изменений. Размер оплаты определен постановлением правительства области.

По федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в каждом районе области размер оплаты устанавливается самостоятельно учредителями дошкольных образовательных организаций, то есть органами местного самоуправления. Однако он не может превышать максимальный размер, установленный в регионе. На сегодняшний день среднее значение в Вологодской области составляет 2298 рублей, - сообщает пресс-служба правительства области.

«В 2022 году предельный уровень платы за детский сад остался на уровне прошлого года, — рассказали в департаменте образования области. — Разница в квитках зависит, например, от количества часов пребывания ребенка в детском саду, наличия бассейна, групп для детей оздоровительной направленности».

Больше всего за детский сад в регионе платят родители Череповца — 3093 рубля, в Вологде предельный максимум составляет — 2612. Меньше всего статья расходов на детское дошкольное учреждение в Вашкинском районе, где сумма составляет 1816 рублей.