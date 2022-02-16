Ситуация с коронавирусом будет спокойной до конца весны

Ситуация с коронавирусом в России, вероятно, будет спокойной до начала мая. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Судя по тому, что большинство населения переболело „омикроном“, скорее всего, ситуация по коронавирусу будет довольно спокойной по крайней мере до майских праздников. Но важно понимать: мы не можем предугадать, что принесет нам мутагенез вируса, не даст ли он новых штаммов», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что нужно продолжать вести статистику зараженных, а также не сравнивать ковид с гриппом.