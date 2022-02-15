Серию бесплатных лекций для пенсионеров проведут юристы Вологодской области

15.02.2022 [Общество]

Серию лекционных занятий по теме «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реформирования пенсионного и социального законодательства» проведут специалисты вологодского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с МГЮА имени Кутафина.

– Ведущие эксперты в различных областях права осветят актуальные и значимые для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья юридические темы, – говорится в анонсе мероприятий.

Первое занятие на тему «Пенсия по старости» состоится 25 февраля в 15:00. Проведет его Наталья Потапова, завкафедрой трудового и предпринимательского права Северо-Западного института Университета имени Кутафина, кандидат юридических наук, доцент.

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе Zoom.

Для того, чтобы стать участником, необходимо подать заявку в произвольной форме с указанием ФИО до 09:00 25 февраля по адресу электронной почты tatianautorova@yandex.ru. Ссылку на конференцию вам пришлют в ответном письме.

Проект реализуется при поддержке правительства Вологодской области на основании договора о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением.
 

Тэги: лекция, консультации, пенсионеры, инвалиды, юристы

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