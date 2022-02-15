Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обсудят на родительском собрании Вологодской области 16 февраля

15.02.2022 [Общество]

Областное родительское собрании пройдет в правительстве Вологодской области 16 февраля.

Мероприятие будет посвящено вопросам организации и подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

– В режиме видеоконференцсвязи в родительском собрании примут участие председатели и члены родительских комитетов, администрация общеобразовательных организаций области, руководители и специалисты управлений образования районов и городских округов. Свои вопросы родители могут оставить в чате трансляции. На них ответят представители Департамента образования области, Центра информатизации и оценки качества образования, Вологодского института развития образования, Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

17 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов будут сдавать выпускные экзамены в Вологодской области в этом году.

Определены три периода проведения единого государственного экзамена – ЕГЭ: 

  • досрочный – с 21 марта по 18 апреля, 
  • основной – с 26 мая по 2 июля,
  • дополнительный – с 5 по 20 сентября. 

Проведение основного государственного экзамена – ОГЭ – также разделено на три периода: 

  • досрочный – с 21 апреля по 17 мая, 
  • основной – с 20 мая по 2 июля,
  • дополнительный – с 5 по 15 сентября.

Участникам областного родительского собрания расскажут о том, что такое ППЭ, как проходят экзамены, какие условия предоставляются участникам с ограниченными возможностями здоровья, что можно взять на экзамены, дадут советы о психологической поддержке выпускников и родителей.

Начало трансляции собрания 16 февраля в 18:00 по ссылке.
 

Тэги: ОГЭ, ЕГЭ, родители, педагоги, выпускники, трансляция

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