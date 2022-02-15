Житель Вологды через банкомат пытался положить на свой счёт купюры «банка приколов»

15.02.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу.

Работница офиса банка на улице Мира рассказала, что подозреваемый пытался внести деньги через банкомат, но аппарат не принимал купюры. Подойдя к мужчине чтобы помочь, она заметила, что в купюроприёмнике лежали билеты «банка приколов». После посетитель убежал.

«Со слов злоумышленника, он приобрел купюры банка приколов и решил положить их на свой счет с помощью банкомата. 10 раз он пытался положить деньги на счет, но в операции ему было отказано. В последний раз купюроприемник зажевал фальшивки, после чего мужчина покинул офис банка», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

У задержанного изъяли 83 купюры «банка приколов» номиналом в пять тысяч рублей. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Тэги: поддельные купюры, кража, банкомат

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