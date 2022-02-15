Итоговый публичный отчет мэра Вологды за 2021 год пройдет в режиме онлайн 21 февраля

15.02.2022 [Общество]

Итоговый публичный отчет мэра Вологды за 2021 год пройдет 21 февраля в 19.00 часов в режиме онлайн. Он будет транслироваться на официальном сайте администрации Вологды, на странице Сергея Воропанова в социальной сети, в группе «Вологда. РФ», «Мы-вологжане» и других интернет- ресурсах, — сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году публичный отчет за 2021 год длился почти полтора месяца. Мы в видеоформате познакомили вологжан с итогами работы по 5 сферам: градостроительство, социальная сфера, молодежная политика, городское хозяйство и экономика. В общей сложности видеоролики набрали порядка 800 тысяч просмотров. Каждой сфере была посвящена отдельная неделя, в ходе которой мы с профильными заместителями выезжали на конкретные объекты. Самые злободневные вопросы и предложения, заданные во время проведения публичных отчетов, будут учтены при постановке задач на 2022 год», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Задавать вопросы и высказывать предложения можно в комментариях под любым из роликов по темам публичного отчета, в call-центр по телефону 8-800-302-16-17 или с помощью бланков, которые печатаются в газете «Вологда. РФ».

Напомним, с 2018 года администрация Вологды в публичном формате подводит итоги предыдущего года и ставит задачи на новый сезон.

Тэги: администрация Вологды, публичный отчет, мэр вологды

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