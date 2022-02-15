Суд оштрафовал жителя Тотемского района за уклонение от службы в армии

В Тотемском районе суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в уклонении от военной службы.

Установлено, что молодой человек не являлся в военкомат в период с 12 апреля по 13 июля 2021 года, то есть уклонялся от призыва. Он признал вину и пояснил, что у него есть проблемы со здоровьем, но он не прошёл соответствующее обследование, так как оно оказалось платным.

Врач-терапевт, к которой приходил подсудимый, показала, что выдала ему направление к кардиологу и объяснила, что после обследования специалиста молодому человеку необходимо вернуться к ней, чтобы составить заключение и установить категорию годности, однако больше он к ней не приходил.

На медкомиссии в военкомате подсудимый сказал, что не явится по повестке и обжалует решение о призыве через суд.

«В апреле 2021 года на медкомиссии подсудимый жаловался на здоровье, было назначено обследование, которое он полностью не прошел, и кардиолог не смогла поставить ему окончательный диагноз», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.