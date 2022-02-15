Житель Нюксенского района получил условный срок за нападение на полицейского

15.02.2022 [Происшествия]

В Нюксенском районе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в нападении на полицейского. Ранее мужчина был судим за хищение и угон.

Как установил суд, днём 3 декабря 2021 года подсудимый напал на одного из полицейских, которые пришли к нему для проверки сообщения о преступлении. Потерпевший получил рану и перелом носа.

«В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, пояснив, что причиной его действий стало состояния опьянения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Тэги: напал на полицейского, вред здоровью, приговор

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