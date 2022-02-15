В Великоустюгском районе мужчина обстрелял автомобиль знакомых

В Великоустюгском районе следователи устанавливают обстоятельства получения огнестрельных ранений 27-летним и 25-летним местными жителями.

«В ходе расследования установлено, что вечером 14 февраля 2022 года на участке автомобильной дороги, у подъезда к д. Дымково, легковой автомобиль, в котором находилось жители Великоустюгского района, был обстрелян 46-летним, ранее судимым жителем п. Новатор, который после содеянного скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что пострадавшие и подозреваемый знакомы. Раненые на машине смогли добраться до больницы и получили помощь.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области, между мужчиной и потерпевшими произошёл конфликт из-за личных неприязненных отношений.

Стрелявший был задержан в Сокольском районе. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.