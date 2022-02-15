В Вологде будут судить мужчину, который украл деньги из чужой комнаты в общежитии и заснул на месте преступления

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, обвиняемого в краже денег из чужой комнаты в одном из общежитий города.

По версии следствия, инцидент произошёл в октябре 2021 года. Обвиняемый выпивал в гостях у знакомого.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина перепутал двери в секции общежития и проник в соседнюю комнату, хозяйка которой дома отсутствовала. Увидев в комнате денежные средства в размере 10 000 рублей, мужчина совершил их кражу, после чего уснул на кровати в этой же комнате», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вернувшаяся хозяйка выгнала «гостя», а после, обнаружив пропажу денег, заявила о происшествии в полицию. Испугавшись прихода полицейских, вологжанин смыл украденные деньги в унитаз.

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.