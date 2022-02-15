Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» проходит в доме-интернате в Молочном

15.02.2022 [Культура]

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» проходит сейчас в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Молочное под Вологдой.

В экспозиции представлены старинные предметы из различных материалов, найденные археологами на территории Вологодской области: берестяной поплавок 19-го века, изразцы, изделия из металла прошлых столетий, керамика, созданная еще до нашей эры, а также скребки, заготовки орудий каменного века и другие предметы.

– Необычность этой выставки в том, что она рассчитана на посетителей с проблемами зрения и все экспонаты здесь можно потрогать, – рассказал NewsVo директор Октябрьского дома-интерната Николай Рындин. – Эта выставка настолько впечатлила слепых и слабовидящих инвалидов, что экскурсии по ней проводятся с периодичностью раз в неделю – по одному стенду, шаг за шагом. Участники изучают подлинные предметы старины, раскрывая для себя многовековую историю нашей области.

Напомним, что с января Октябрьский дом-интернат, как и другие стационарные организации социального обслуживания Вологодской области, вновь перешел в закрытый режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Родственников временно не пускают к пожилым постояльцам. 

– В этот сложный период пандемии мы стараемся сохранить для проживающих ту привычную жизнь, к которой они привыкли в условиях дома-интерната, – говорит Николай Рындин. – У пожилых людей есть удивительная способность считывать настрой окружающих, поэтому мы все стараемся транслировать спокойствие и положительный настрой. Это особенно важно для людей с деменцией: им сложно объяснить, что происходит. Мы стараемся отвлечь пожилых людей от тревожных мыслей. Для этого придумываем тематические недели, в рамках которых проходят различные занятия, совместные чаепития, творческие вечера, мероприятия на открытом воздухе, театрализованные постановки и, конечно же, выставки. Когда человек занят чем-то увлекательным, тем, что ему интересно, времени на переживания не остается. 

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» проводится в рамках проекта «Музей на дом» совместно с Вологодским музеем-заповедником, и является частью программ «Милосердие» и «Доступный музей для особых людей».

Благодаря этому проекту в Октябрьском доме-интернате прошло уже более 30 выставок различной направленности. 

– Мы уверены, что скоро закончится сложный период пандемии и тогда наши проживающие смогут не только принимать выставки у себя дома, но и посещать их за пределами дома-интерната, – говорит Николай Рындин.

Тэги: выставка, археология, интернаты, пенсионеры, инвалиды, слабовидящие, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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