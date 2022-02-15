Российские биатлонисты отдали олимпийское золото эстафеты на последнем огневом рубеже

Вологжанин Максим Цветков стал бронзовым призером Олимпийских игр в биатлонной эстафете 4×7,5 км.

За нашу команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне лидировали вплоть до последнего этапа. Халили, Логинов и Цветков на троих взяли всего три дополнительных патрона и отрыв нашей команды от ближайших соперников составлял на отдельных этапах почти одну минуту.

Однако на последнем огневом рубеже финишер Эдуард Латыпов допустил три промаха, отправившись на два штрафных круга. В результате вместо того, чтобы финишировать первыми с флагом, россиянам пришлось бороться за бронзовые медали.

Победу одержала сборная Норвегии, опередив нашу команду на 46.3 секунды. На втором месте — французы.