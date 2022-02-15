В Вологде выбрали лучших пекарей и кондитеров

II городской конкурс пекарей и кондитеров «Вологодский каравай» прошел в кооперативном колледже Вологды. Конкурс, в котором соревновались 15 специалистов, проходил в трех номинациях: «Вологодский каравай», «Лучшее кондитерское изделие» и «Лучшее хлебопекарное изделие».

«В этом году география конкурса стала шире. К вологжанам добавились участники из Белозерска и села Липин Бор. Отмечу, что в конкурсе активно принимают участие как организации, так и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания», — рассказала начальник департамента экономического развития администрации Вологды Светлана Пахнина.

Участники конкурса представили членам жюри свои кулинарные композиции, которые были приготовлены заранее.

Работы в каждой номинации оценивались с точки зрения художественного оформления с учетом современных направлений, оригинальности авторской идеи, степени сложности, эстетики оформления и подачи и так далее, — сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам конкурса в номинации «Лучшее выпечное изделие» 1 место заняла Светлана Емельянова из ПК «Белозерская торгово-производственная компания», ресторан «Калина красная». Лучшим кондитерским изделием жюри признало работу сотрудницы МАУ «Центр социального питания» Виктории Малышевой. В номинации «Лучшее хлебобулочное изделие» победила Олеся Терехина, работающая в кулинарии «Калитка». Олеся представила на конкурс каравай. Все победители получили денежные сертификаты.