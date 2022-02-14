Два девятилетних мальчика попали под колеса иномарки на пешеходном переходе в Череповце

14.02.2022 [Происшествия]

В Череповце под колеса автомобиля Дэу Нексия попали два девятилетних мальчика. Как сообщает сайт cherinfo, происшествие случилось около 16 часов дня на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 35 по улице Гагарина.

Водитель иномарки на ломаном русском рассказал изданию, что на машине были неисправны тормоза.

«У меня вот: тормоза нет. Увидел детей, попытался затормозить, машину в бок, но не получилось. Ехал 50 километров в час где-то», — пояснил водитель.

Также издание сообщает, что на вопрос: почему ехал на неисправной машине, водитель ответил, что плохо понимает по-русски.

С места происшествия пострадавших мальчиков отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Тэги: ДТП, пострадали дети, иномарка

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