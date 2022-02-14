Медали всех достоинств взяли вологодские спортсменки на первенстве России по полиатлону

Отличный результат показали вологодские спортсменки на первенстве России по полиатлону среди юниоров. Соревнования прошли в городе Ковров Владимирской области.

В возрастной группе 18-20 лет не было равных Ирине Смолиной из АНО «ДРОЗД — Череповец».

В шаге от пьедестала почета остановилась Ирина Воронина из МАУ «Спортивная школа № 4» Череповца.

В возрастной группе 21-23 года 2 место заняла представительница ЧГУ Алена Лисова, на третьей позиции — также студентка ЧГУ Алена Соболева.

Помимо призовых мест, спортсменки выполнили нормативы мастера спорта.