Вологодская область по качеству жизни оказалась во второй половине списка среди регионов РФ

14.02.2022 [Общество]

РИА Новости опубликовал рейтинг российских регионов по качеству жизни. В общем списке Вологодская область оказалась лишь на 56 месте.

Первые позиции в рейтинге по качеству жизни традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список республика Тыва, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости.

«Рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов», — говорится в пояснении к рейтингу.

В первую десятку, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, также входят республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Вологодская область, согласно рейтингу, расположилась на 56 позиции из 85 регионов. Правда, по сравнению с прошлым годом область несколько улучшила свои показатели, переместившись с 59 места.

Среди регионов Северо-Запада область также находится во второй половине списка, пропусти вперед, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соседей из Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

 

Тэги: рейтинг, качество жизни

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