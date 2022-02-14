Общая численность лосей в вологодских лесах превышает 48 000 особей

Вологодский облохотдепартамент насчитал в вологодских лесах более 48 000 лосей. На сегодняшний день, несмотря на достаточно обширный ареал обитания, наибольшая плотность сохатых наблюдается в южных и западных районах области. Итоги осенне-зимнего сезона охоты на лося подвели в охотничьем ведомстве.

В минувшем году лимит добычи зверя составил 2743 особи, при этом добыто 2350 единиц, что является рекордом за последние 15 лет.

«Повсеместно в регионе рядовые охотники и работники охотничьих хозяйств отмечают рост численности лося. Также это подтверждают результаты мониторинга его численности. Лимиты добычи в следующем сезоне охоты будут установлены по итогам проходящего сейчас зимнего маршрутного учета животных», — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Для лося этот показатель составляет 5-6% от общей численности популяции в регионе. В апреле, когда подведут итоги зимнего маршрутного учета животных, будут определены лимиты добычи сохатого на следующий сезон.