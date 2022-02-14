В ¼ финала Олимпиады российские хоккеисты встретятся с победителем матча Дания – Латвия

14.02.2022 [Спорт]

Сборная России по хоккею в четвертьфинале встретится с победителем матча Дания — Латвия. Этот квалификационный матч пройдет во вторник, 15 февраля в 7.10 по мск.

Свой четвертьфинальный матч подопечные Алексея Жамнова проведут в среду, 16 февраля. Встреча начнётся в 9:00 по московскому времени.

Другие матчи четвертьфиналов:
7:10 мск, США — Словакия/Германия;
11:40 мск, Финляндия — Чехия/Швейцария;
16:30 мск, Швеция — Канада/Китай.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место будет сыгран в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

Тэги: хоккей, олимпиада, сборная России

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