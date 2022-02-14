Жительнице Череповецкого района вернули деньги за незаконные начисления платы за тепло

14.02.2022 [Общество]

Жительнице поселка Суда Череповецкого района под видом платы за теплоснабжение ООО «Теплосеть-3» проводило незаконные начисления за обогрев трубопровода холодного водоснабжения. При этом сам трубопровод в состав общего имущества дома даже не входит.

К такому выводу пришла прокуратура области после того, как женщина обратилась в ведомство с заявлением.

«Более того, установлено, что фактически ООО „Теплосеть-3“ коммунальную услугу по отоплению данного многоквартирного дома не оказывает. Между тем, задолженность по оплате услуги, в том числе пени, теплоснабжающей организацией взысканы с заявительницы в судебном порядке, что повлекло принудительное удержание денежных средств из ее пенсии судебными приставами», — рассказали в областной прокуратуре.

Череповецкая прокуратура внесла в адрес директора ООО «Теплосеть-3» представление, по результатам которого незаконно взысканные деньги женщине вернули. Также отозваны исполнительные документы из службы судебных приставов.

Тэги: отопление, плата, прокуратура

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