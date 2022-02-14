Прививки от коронавируса подросткам можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области

В Вологодской области началась вакцинация подростков от коронавируса.

– В регион поступило 720 компонентов вакцины. Уже привиты 138 подростков, – рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области 14 февраля.

Кольцов подчеркнул, что вакцинация подростков проводится только добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Сегодня прививку детям в возрасте старше 12 лет можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области:

в детской городской поликлинике города Вологды,

в детской городской поликлинике №3 города Череповца,

в череповецкой городской больнице,

в Великоустюгской ЦРБ,

в Вологодской ЦРБ

в Сокольской ЦРБ.