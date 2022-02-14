Прививки от коронавируса подросткам можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области

14.02.2022 [Общество]

В Вологодской области началась вакцинация подростков от коронавируса. 

– В регион поступило 720 компонентов вакцины. Уже привиты 138 подростков, – рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области 14 февраля.

Кольцов подчеркнул, что вакцинация подростков проводится только добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Сегодня прививку детям в возрасте старше 12 лет можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области:

  • в детской городской поликлинике города Вологды, 
  • в детской городской поликлинике №3 города Череповца, 
  • в череповецкой городской больнице, 
  • в Великоустюгской ЦРБ, 
  • в Вологодской ЦРБ
  • в Сокольской ЦРБ.

– Жители других районов при желании могут позвонить в любое из перечисленных медицинских учреждений и записаться на прививку в любое удобное для них время, – пояснили NewsVo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.

Тэги: вакцинация, коронавирус, подростки, школьники
Сюжет: Пандемия коронавируса

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