Прививки от коронавируса подросткам можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области

В Вологодской области началась вакцинация подростков от коронавируса.
– В регион поступило 720 компонентов вакцины. Уже привиты 138 подростков, – рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области 14 февраля.
Кольцов подчеркнул, что вакцинация подростков проводится только добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.
Сегодня прививку детям в возрасте старше 12 лет можно сделать в шести медицинских учреждениях Вологодской области:
- в детской городской поликлинике города Вологды,
- в детской городской поликлинике №3 города Череповца,
- в череповецкой городской больнице,
- в Великоустюгской ЦРБ,
- в Вологодской ЦРБ
- в Сокольской ЦРБ.
– Жители других районов при желании могут позвонить в любое из перечисленных медицинских учреждений и записаться на прививку в любое удобное для них время, – пояснили NewsVo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.