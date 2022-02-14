В Вологде суд оштрафовал Евгения Доможирова за демонстрацию нацистской символики

Активиста движения «Вместе» Евгения Доможирова оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики.

10 февраля Вологодский городской суд рассмотрел дело Евгения Доможирова по части 1 статьи 20.3 КоАП — публичное демонстрирование нацистской символики.

По мнению правоохранительных органов, активист разместил на странице сообщества «Движение «Вместе» пост о пропаганде и прикрепил к нему изображение человека, похожего на президента России, за спиной которого была видна свастика.

Адвокат Доможирова Александр Чаузов утверждает, что в посте отсутствует указанное изображение. Он прямо на суде предложил просмотреть публикацию по указанному в протоколе адресу статьи. И самостоятельно показал с телефона судье, что по адресу статьи публикация описанного изображения отсутствует. Чаузов уверен, никаких публикаций свастики не было.

«То, что вменяется в протоколе, не соответствует действительности, потому что мы даже не рекомендуем такое размещать», — заявил он на суде.

Он попросил провести экспертизу, которая бы доказала, что никаких изменений со стороны администраторов в публикацию не вносилось или сделать запрос в администрацию социальной сети «ВКонтакте». Во всех ходатайствах адвокату было отказано.

Судье Вологодского городского суда Александру Колодезному хватило свидетельских показаний сотрудника правоохранительных органов, который составил протокол, и бумажного скриншота.

Оперуполномоченный по фамилии Медведев был приглашен в суд, и, давая показания как свидетель, заявил, что первоначально этот материал увидел его коллега в ходе мониторинга в сети Интернет.

«Увидел текст, и там было размещено изображение, снизу на трибуне был изображен орел [прим. герб нацистской Германии]. Он мне информацию передал, я задокументировал. Там был текст, изображение, я уже не помню точно, как оно там выглядит, рисованный такой рисунок, и следующее изображение было свастика и символика», — заявил сотрудник полиции.

Он утверждал на суде, что изображение было именно по той ссылке, которая указана в протоколе. Что изначально там было два изображения. Одно, по которому составлен протокол, а второе — картинка, которая там находится сейчас.

«Это было несколько минут, 5-10 минут после публикации. Потом уже появилось второе изображение. На момент осмотра были именно эти две картинки. Как я могу предположить, сначала поставили одну, а потом заменили. В данный момент ее там нет. Но оно могло быть удалено», — уверен оперуполномоченный.

Когда сотрудника полиции спросили, утверждает ли он, что статья могла подвергаться правке, он заявил, что ответ может дать только администратор сообщества или администрация социальной сети в ВК.

Данных свидетельских показаний суду хватило, чтобы оштрафовать Евгения Доможирова на 2000 рублей.

«Непонятно, как будет выходить вышестоящий суд. Правонарушения нет — администраторов может быть несколько, в материалы административного дела не внесены доказательства внесения изменений правок со стороны администратора в данной пост. Статья не блокировалась, не удалялась. В итоге мы должны были доказать, что мы не виноваты, а не лицо, составившее протокол, доказать, что в наших действиях есть правонарушение. Вопрос в суде звучал так: почему мы на стадии административного расследования не давали пояснения? Так это не мы должны давать. Это орган, составивший протокол, должен сформировать его так, чтобы правонарушение было подтверждено. При этом при осмотре ресурса по ссылке никаких фотографий, вменяемых нам, не было», — сказал Александр Чаузов после суда.

Он уверен, что в ходе заседания были нарушены базовые принципы презумпции невиновности.