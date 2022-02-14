Жительница Бабаевского района дважды ударила ножом сожителя за флирт с их общей знакомой

14.02.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя.

Установлено, что 8 августа 2021 года подсудимая из ревности дважды ударила потерпевшего ножом. Оба были пьяны.

Женщина пояснила, что в тот день они с потерпевшим были в гостях у знакомых в посёлке Чагода.

«Сожитель стал ее провоцировать и приставать к знакомой, из-за этого они начали ругаться. Мужчина толкнул ее, и она ударилась о косяк. Драки и угроз не было. Увидела на столе нож, схватила его и два раза ударила в спину. Мужчина упал на пол, был в сознании, крови было немного», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После она сама вызвала «скорую», дала объяснения прибывшим полицейским и добровольно выдала нож. Женщина попросила у сожителя прощения, ухаживала за ним и делала перевязки.

«Потерпевший пояснил, что просто хотел позлить подсудимую, поэтому и стал флиртовать с их общей знакомой», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

С учётом имеющейся у женщины судимости и отрицательной характеристики её личности, суд назначил ей наказание в виде полутора лет колонии общего режима. Приговор обжалуется осуждённой.

Тэги: напала с ножом, ревность, пьянка, приговор

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