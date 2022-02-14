В Бабаевском районе УАЗ сгорел после столкновения с Фордом

В Бабаевском районе после столкновения с Фордом сгорел автомобиль УАЗ. ДТП произошло сегодня около половины девятого утра на 67-м километре трассы Лентьево — Бабаево.

«По предварительной информации, столкнулись 2 автомобиля — Форд под управлением молодого человека 1994 г. р., и УАЗ, за рулем которого находился мужчина 1979 г. р. После ДТП произошло возгорание УАЗа. Водитель отечественного автомобиля получил травмы и ожоги, его доставили в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Травмы получила также пассажирка Форда.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.