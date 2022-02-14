Выставка картин череповецкого художника Николая Викулова проходит в Вологде

Выставка «Близкое, знакомое, родное» художника Николая Викулова работает в Доме Корбакова в Вологде. Мероприятие приурочено к 85-летию автора.

Николай Викулов родился в 1936 году в деревне Михеево Череповецкого района Вологодской области. Учился в школе фабрично-заводского обучения и работал монтажником высотником. В конце 50-х начал заниматься в изостудии, затем поступил в Ярославское художественное училище. После его окончания работал в Череповце учителем рисования и черчения, а также художником на областном телевидении. С 1971 по 1993 годы работал художником-оформителем в Череповецком филиале Вологодского отделения художественного фонда РСФСР. В 1990-м принят в Союз художников России.

– В названии выставки заключено творческое кредо мастера – он всем сердцем любит и изображает родные места Череповецкого района – деревни Михеево и Петряево, Лукинское, Локшино, Екимцево, Фоминское, Никиткино, Горку, Уступино… По ним можно составить карту его особой «викуловской» вселенной, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи.

Искусствоведы называют такую стилистику примитивом.

– В картинах Викулова наблюдаем такую самобытную импровизацию знакомого многим мира, что понимаешь – перед нами действительно особая вселенная. Искусство Викулова представляется явлением уникальным как по синтезу глубокой народности сюжетов и характеров, виртуозности живописно-пластической культуры, так и по саркастическом взгляду на жизнь, выказывающему недюжинный интеллект автора, и в то же время, доброму, согретому сердечным участием юмору. Любовь к своим односельчанам, соседям или просто знакомым проявляется и в названиях картин: «Стёпушко Финадеев», «Сашок со стадом», «Рядовой пехоты Санюшка Федунов», – говорится в анонсе выставки.

Посетить выставку можно до 13 марта в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. При посещении необходимо предъявить QR-код.

Возрастных ограничений нет.