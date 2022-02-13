За сутки в Вологодской области выявили 2600 новых случаев заболевания коронавирусом

В Вологодской области выявили 2600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1797 пациентов выздоровели, семь умерли. Такие данные 13 февраля опубликованы на сайте стопокоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 197 949 новых случаев заболевания. 101 568 пациентов выздоровели, 706 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 130 200 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 108 325 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3266 человек.