За сутки в Вологодской области выявили 2600 новых случаев заболевания коронавирусом

13.02.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 2600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1797 пациентов выздоровели, семь умерли. Такие данные 13 февраля опубликованы на сайте стопокоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 197 949 новых случаев заболевания. 101 568 пациентов выздоровели, 706 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 130 200 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 108 325 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3266 человек.

Тэги: коронавирус, статистика

ТОП НЕДЕЛИ

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
В России начали проводить рейды по съемным квартирам
В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата
Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество
В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  
Локомотив грузового поезда сошел с рельс на территории Грязовецкого района
Бывшего руководителя детского сада в Вологде будут судить за присвоение двух миллионов рублей
Карантин для всех контактных по коронавирусу заканчивается 7 февраля

Похожие новости

За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом

1312 человек выздоровели, пять умерли

1251
0

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Такой график работы кабинетов неотложной помощи действует не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях

1286
0

В Вологодской области снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

В России количество заболевших за сутки перевалило за 200 000

1117
0

В Вологодской области установлен новый рекорд заболевших коронавирусом

В России также выявлено рекордное количество заболевших COVID

1215
0

Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

Ранее политик рассказывал, что привился уже восемь раз

1313
0

В Вологодской области выявлено 1916 случаев заболевания коронавирусом

Это на 124 случая меньше по сравнению со вторником, 8 февраля

777
0

В России QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела

Соответствующий приказ Минздрава начнет действовать с 21 февраля

1787
0

Вологодский бизнес, пострадавший от COVID, может получить двойную меру господдержки

Для них действует специальный продукт «Микрозаем пострадавших отраслей» по ставке от 1% годовых

1343
0

В Вологодской области выявлено более 2000 случаев заболевания COVID

В регионе установлен очередной рекорд по заболеваемости

1106
0

Пик заболеваемости коронавирусом в Вологодской области прогнозируют в середине февраля

Об этом рассказал губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве

1847
0

Карантин для всех контактных по коронавирусу заканчивается 7 февраля

Когда выходить на работу и учебу, а также как получить закрытый больничный лист, пояснил Антон Кольцов, первый заместитель губернатора Вологодской области

2016
0

В Вологодской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших COVID

Не справились с болезнью 5 человек

1032
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужская сборная России стала чемпионом лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
За сутки в Вологодской области выявили 2600 новых случаев заболевания коронавирусом
Выбран подрядчик, который разработает проект ремонта моста через реку Колпь в Кадуйском районе
13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде
Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде
В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста
В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

3112
0
12.02.2022 [БлогоVO]

Деревня Красавин Починок еще сохраняла остатки былой мощи

490
0
11.02.2022 [Обзор Прессы]

Новый деревенский закон

503
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика