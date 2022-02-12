Вологодские спортсмены удачно провели 12 февраля на Олимпиаде

Биатлонист Максим Цветков был лучшим среди россиян в Спринте на 10 км.

Вологжанин закрыл 10 мишеней из 10-ти. А вот ходом оказался хуже своих конкурентов из Норвегии и Франции, которые по разу промазали. В итоге Цветков стал четвёртым. От третьего места, на котором разместился Тарьей Бё, вологжанина отделили всего 1,7 секунды. А от победителя Йоханнеса Бё — 40,6 секунды. На втором месте француз Кентен Фийон Майе.

«Я уже пережил четвёртое место. Я понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые быстрее бегут на дистанции. У меня был хороший ход в индивидуальной гонке, но сегодня гонка для тех ребят, которые очень сильно себя чувствуют на трассе. Сегодня они это и показали», прокомментировал свое выступление Цветков изданию «Чемпионат».

Отметим что эта «деревянная» медаль для Цветкова стала второй на этой Олимпиаде, ранее Максим занял четвёртое место в индивидуальной гонке.

Череповчанин Артем Арефьев на дебютной для себя Олимпиаде занял седьмое место в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. 21-летний спортсмен показал результат 34,56 секунды. Уступив победителю, китайскому спортсмену Гао Тинъюю, который установил новый олимпийский рекорд 34,32 секунды.

После своего выступления, Артем Арефьев, в общении с журналистами сказал, что у него ощущение как будто «украли мечту».

«Я все три года жил олимпийской мечтой, что я не опозорюсь здесь. Я выигрывал этапы Кубка мира, попадал в призы. Я был уверен в себе, спокоен, хладнокровен, у меня не было психологических зажимов. Я видел результат, который показал победитель забега китаец Гао Тинъюй 34,32 и понимал, что я могу сбегать быстрее. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Потому у меня просто ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», — сказал Арефьев в интервью "ТАСС".

А вот у кого всё ещё впереди так это у ещё одной нашей конькобежки — Евгении Лаленковой. Сборная России, за которую выступали — Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова пробилась в полуфинал командной гонки преследования. Показав в квалификационном этапе 2:57,66. Медали в этой дисциплине будут разыгрывать 15 февраля.