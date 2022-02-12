Жителей Вытегорского района обучат уходу за лежачими больными

В Вытегорском районе 1 марта откроется «Мобильная школа ухода» — проект, в рамках которого социальных работников и родственников лежачих больных обучат практическим навыкам ухода за такими больными в условиях села.

Реализацией проекта занимается центр социального обслуживания «Мы-вместе!» при грантовой поддержке регионального правительства.

Подчёркивается, что людям, осуществляющим уход за лежачими больными, не придётся никуда выезжать: занятия будут проводиться на территории сельских поселений района.

«Практические занятия будут проводиться в виде ситуационных задач, которые возникают в процессе ухода за тяжелобольными людьми. В зависимости от тематики на занятиях будут использоваться технические средства реабилитации, а так же другое оборудование, которое организация закупит в ближайшее время», — сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения Вологодской области.

В будущем такие мобильные школы могут появиться и в других районах Вологодской области.