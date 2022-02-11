В Шекснинском районе из-за нерасчищенной дороги пенсионерку пришлось вывозить в больницу на санках

11.02.2022 [Общество]

В деревне Сельцо Шекснинского района пенсионерку пришлось вывозить в больницу на санках из-за не чищенной от снега дороги, сообщает районная газета «Звезда».

«Нам позвонила жительница деревни Сельцо Прасковья Егоровна Лебедева и, буквально рыдая в трубку, рассказала, как ее родственникам пришлось 400 метров тащить санки по нерасчищенной дороге, чтобы доставить 87-летнюю бабушку в больницу. Чистить дорогу в деревню прекратили после Нового года и теперь к домам не пробиться никому: ни скорой, ни пожарным…», — говорится в сообщении в группе газеты в социальной сети

Глава Шекснинского района Виктор Кузнецов сказал, что за расчистку дороги отвечает Угольское сельское поселение и ему непонятно, как администрация поселения «смогла создать такую проблему».

«Я только сегодня узнал о том, что деревня брошена, и мы сразу договорились с дорожниками, что в понедельник они доставят туда гусеничный трактор для расчистки. Но это в том случае, если за выходные туда не удастся пробиться на более легких тракторах», — добавил глава района.

Директор шекснинского ДРСУ (дорожно-ремонтного строительного управления) Александр Смирнов пояснил, что некоторое время им не поступало заявок на очистку дороги в деревню Сельцо и её занесло снегом. Очистить дорогу после Нового года не представилось возможным, так как техника «пробиться уже не смогла».

Тэги: пенсионерка, санки, дорожники, уборка снега

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