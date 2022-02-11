В шекснинской колонии №17 объявили конкурс среди осужденных на лучшую снежную фигуру

В шекснинской колонии №17 проходит конкурс снежных фигур среди осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

В творческом состязании принимают участие как индивидуальные, так и коллективные работы участников.

«Осужденные колонии с большим энтузиазмом и желанием участвуют в мероприятии, о чем свидетельствуют их качественно и творчески выполненные работы. Умельцы выбрали для исполнения композиции различной тематики. Работы посвящены объявленному в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 350-летию со дня рождения Петра I, ряд фигур изображает символ 2022 года – тигра», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как заверило руководство колонии, победители и активные участники конкурса будут награждены дипломами, памятными подарками и поощрениями.