Банк России увеличил ключевую ставку сразу на 1 п.п.

11.02.2022 [Экономика]

Совет директоров Центробанка на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Таким образом, теперь ключевая ставка достигла рекордного с конца апреля 2017 года уровня.

Тогда она была 9,75%, в начале мая ее снизили до 9,25%. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Этот порог она преодолела в конце 2020 года, когда ключевая ставка была на исторически минимальном уровне в 4,25%. С тех пор темпы роста потребительских цен в стране ускоряются.

9 февраля Росстат сообщил, что в январе годовая инфляция составила 8,73% — это рекорд с аналогичного месяца 2016 года.

 

Тэги: центробанк, ключевая ставка, проценты

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