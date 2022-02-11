Череповецкий футболист будет играть за крымский клуб

11.02.2022 [Спорт]

Полузащитник «Иверии» — клуба Любительской футбольной лиги — Вадим Зубавленко продолжит свою карьеру в ФК «ТСК Таврия» из Симферополя. Клуб сейчас занимает первое место в Чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза. После 14 туров команда идёт на первом месте. Чемпионат Крыма возобновится в марте.

Вадим Зубавленко стал лучшим игроком ЛФЛ первенства «Осень 2021».

Отметим, что после присоединения Крыма к России Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не признал этот факт и в Крыму пришлось создавать отдельную лигу. Клубы из Крыма в Чемпионате России не играют.

Тэги: Футбол, Крым

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