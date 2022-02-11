В Вологде с понедельника изменятся маршруты движения двух автобусов

Маршруты двух автобусов в Вологде изменятся с понедельника, 14 февраля. Изменят путь следования автобусы № 42 «Екимцево — Доронино» и № 45 «ВПЗ — Мясокомбинат». В одном случае это связано с необходимостью миновать дорожный затор, постоянно возникающий в часы пик, в другом — с необходимостью сделать дополнительную остановку.

Сейчас автобус № 42 идет по проспекту Победы и поворачивает налево на улицу Ленинградскую, то есть между двумя остановками — одна на Старом рынке, вторая на улице Кирова получается довольно большой перегон.

«Мы приняли решение сделать левый поворот раньше, на улице Мальцева и включить в расписание остановку на улице Мальцева у здания ВоГУ. Думаем, это будет удобно для студентов, преподавателей и не только. Маршрут при этом будет проходить по улицам: Проспект Победы — Мальцева — Октябрьская — Ленинградская. Эти изменения введены только при движении автобуса в сторону Екимцево, в обратном направлении маршрут останется прежним», — пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Изменения в маршруте автобуса № 45 связаны с дорожным затором в часы пик, возникающим на улице Левичева из-за ремонта моста через реку Шограш. Кроме того, остановка «Левичева» не востребована у пассажиров, иногда за день на ней садится в автобус 1 человек, — сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим при движении в сторону микрорайона ПЗ автобус № 45 будет проезжать по улице Козленская — Яшина — Герцена. Остановку «Левичева» исключат из маршрута. В обратном направлении в сторону Мясокомбината, путь следования на этом участке останется прежним: улица Герцена — Рабочая — Козленская.