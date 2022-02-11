Житель Бабаевского района получил шесть лет колонии за похищение бывшей сожительницы

В Бабаевском районе суд вынес приговор 25-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в похищении бывшей сожительницы, двух фактах грабежа и причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Как установил суд, 8 мая 2021 года у ресторана на ул. Кооперативная п.Чагода подсудимый силой усадил свою бывшую сожительницу в машину, закрыл ее там и удерживал. 2 июня 2021 года у дома на ул. Подлесная п.Чагода на почве ревности избил ее молодого человека, а девушку утащил в машину. Заблокировал двери, отобрал телефон и попытался увезти», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый частично признал вину и пояснил, что 8 мая предложил подвезти девушку домой, а, получив отказ, взял её за шею и усадил в машину. Потерпевшая убежала, когда он вышел поговорить со знакомым.

2 июня он подрался с молодым человеком бывшей сожительницы и предложил ей пройтись. Вместе они сели в машину, по пути он сильно разогнался, девушка испугалась, выдернула ключи и убежала.

По словам потерпевшей, 2 июня подсудимый после драки затащил её в машину насильно.

«По дороге бил ее по голове. Заблокировал двери, вырвал у нее из рук телефон и поехал в сторону леса. Испугавшись, она выдернула ключи и выбежала. Подсудимый ее догнал, уронил, тащил за волосы по песку. Ей удалось вырваться и забежать к соседке», — также говорится в сообщении пресс-службы.

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.