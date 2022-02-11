В Кирилловском районе пьяный мужчина украл документы из двух незакрытых машин

11.02.2022 [Происшествия]

В городе Кириллов Кирилловского района полицейские раскрыли кражу документов из машин 41-летнего и 30-летнего местных жителей.

Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 24-летний ранее судимый мужчина, и задержали его. Он пояснил, что ночью гулял пьяным по центру города.

«В одном из дворов кирилловец проходил мимо стоявших Nissan X-Trail и ВАЗ-2115, которые были не закрыты. Оказавшись в салоне автомобилей, мужчина искал денежные средства, чтобы продолжить застолье. Но, не найдя их, он забрал документы от транспортных средств и водительские удостоверения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам краж документов возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до трёх месяцев ареста. Все похищенные бумаги вернули владельцам.

Тэги: кража, машины, документы, водительские удостоверения
Фото пресс-службы областного УМВД

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