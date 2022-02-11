Российские хоккеисты одержали вторую победу на Играх в Пекине

11.02.2022 [Спорт]

Матч против сборной Дании хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. Счёт в середине второго периода открыл Павел Карнаухов. За шесть секунд до конца основного времени Кирилл Семенов установил окончательный счёт.

Для сборной России эта победа стала второй на турнире. Россияне возглавили группу B. B заключительном матче группового этапа россияне сыграют завтра против сборной Чехии.

Как ранее сообщал NewsVo, первая игра против сборной Швейцарии закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Однако капитан сборной Вадим Шипачев считает, что хоккеисты пока не могут найти свою игру.

"Пока не можем найти свою игру. В большинстве пробуем разные сочетания, но реализовать не получается. Почему? Если бы я знал, я бы сегодня забил. Мы месяц не играли, только тренировались, нужно найти игровой тонус. Но это, наверное, отговорка для слабых. Все месяц не играли и находятся в одинаковых условиях – на одном льду, одинаково питаются. Единственное, чем я доволен – тем, что мы выиграли два матча", - заявил после победы Вадим Шипачев. 

Тэги: хоккей, олимпиада, Победа

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