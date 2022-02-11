Умерла актриса театра и кино Евгения Брик

Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС представитель ее супруга режиссера Валерия Тодоровского.

«Это правда, — сказал источник в окружении Валерия Тодоровского. — Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус».

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года. Известна по ролям в сериале «Оттепель», «Марш Турецкого», кинофильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил»«, Елки» и многим другим.

«Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в Facebook журналистка Катерина Гордеева.

Брик родилась в Москве, окончила ГИТИС. С 2008 года жила в США с мужем режиссером Валерием Тодоровским и дочерью.