Перевозчик отказался возить пассажиров в поселок Уткино Вологодского района

В Вологодском районе возникла проблема выполнения автобусных рейсов из Вологды в поселок Уткино. Перевозчик, выполнявший рейсы в этом направлении, отказался от их выполнения.

По этому вопросу в департаменте дорожного хозяйства провели экстренное совещание с потенциальными перевозчиками.

«Необходимо обеспечить автобусное сообщение в соответствии с установленным расписанием и не допустить срывов рейсов по тем или иным причинам, чтобы жители этого населённого пункта могли в ежедневном режиме добраться до областной столицы и обратно», — поставил задачу руководитель департамента Андрей Накрошаев.

На данный момент перевозчики согласились выполнять рейсы из Вологды в Уткино, пока будут проводиться конкурсные процедуры, — пояснили в департаменте.

По заявлению временных перевозчиков, все рейсы будут сохранены независимо от количества пассажиров.