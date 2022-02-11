Вологодская ГМХА вошла во вторую лигу сильнейших вузов страны

Опубликован рейтинг мониторинга эффективности вузов 2021, проведенный Минобрнауки. Рейтинг составлен при помощи программного комплекса LiftUp. Всего было оценено 1205 вузов России (679 головных и 526 филиалов), которые распределили по 5 лигам, — сообщает пресс-служба академии.

Программный комплекс LiftUp — это разработка Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования. Он анализирует показатели мониторинга эффективности вузов и на их основании выводит индекс J. Если значение индекса равно или выше 28, вуз попадает в Премьер-лигу, в первой лиге вузы со значением J от 20 до 27, во второй — от 16 до 19, в третьей — от 13 до 15, вузы с J от 12 и ниже — в четвертой лиге.

Вологодская ГМХА получила показатель J=18 и вошла во вторую лигу. Среди вузов Вологодской области — это лучший показатель, среди вузов Минсельхоза РФ — седьмой, среди вузов Северо-Западного Федерального округа — одиннадцатый.

Индекс J зависит от величины и веса шести анализируемых показателей — это образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава и дополнительный показатель.