Вологодская ГМХА вошла во вторую лигу сильнейших вузов страны

11.02.2022 [Общество]

Опубликован рейтинг мониторинга эффективности вузов 2021, проведенный Минобрнауки. Рейтинг составлен при помощи программного комплекса LiftUp. Всего было оценено 1205 вузов России (679 головных и 526 филиалов), которые распределили по 5 лигам, — сообщает пресс-служба академии.

Программный комплекс LiftUp — это разработка Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования. Он анализирует показатели мониторинга эффективности вузов и на их основании выводит индекс J. Если значение индекса равно или выше 28, вуз попадает в Премьер-лигу, в первой лиге вузы со значением J от 20 до 27, во второй — от 16 до 19, в третьей — от 13 до 15, вузы с J от 12 и ниже — в четвертой лиге.

Вологодская ГМХА получила показатель J=18 и вошла во вторую лигу. Среди вузов Вологодской области — это лучший показатель, среди вузов Минсельхоза РФ — седьмой, среди вузов Северо-Западного Федерального округа — одиннадцатый.

Индекс J зависит от величины и веса шести анализируемых показателей — это образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава и дополнительный показатель.

Тэги: Вологодская ГМХА, рейтинг

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