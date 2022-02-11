В Вологде открылся фермерский рынок

Фермерский рынок с натуральными экологичными продуктами открылся в Вологде. Новое современное здание построено на месте старого рынка на улице Герцена, 66. Проект реализован на средства частного инвестора.

Предприниматель принял решение построить торговый центр, где смогут разместиться и фермеры, и другие предприниматели. На данный момент здесь представлена молочная, мясная, кондитерская продукция из разных районов области.

«Прежнее здание рынка, работавшего более 20 лет, уже не вписывалось в новый облик бульвара Пирогова. Поэтому было принято решение старый комплекс снести и построить современный — с кондиционерами, вентиляцией, автономным отоплением. Ассортимент должен быть очень широким, чтобы держать отдельную торговую точку», — пояснил инвестор Михаил Игнатьев.

На рынке вологжане могут приобрести свежее масло, сметану и творог на развес, пельмени и котлеты из лосятины, а также крольчатину и другие товары, — сообщает пресс-служба администрации города.

«У нас представлены Никольск, Нюксеница, Бабушкинский и Тарногский районы. Это маленькие заводы, которые поставляют сюда продукцию. Например, продукции Никольской сыроварни в Вологде больше нигде нет, кроме как здесь. У нас огромный спектр сыров с разными вкусами, ряженка, топленое молоко. Привозим товар два раза в неделю», — рассказал руководитель сети отделов здорового питания «Вкусмол» Эльхан Мирзаев.

Поскольку фермерский рынок находится рядом с бульваром Пирогова, где много отдыхающих, в том числе и туристов, было принято решение сделать в нем также и кафе.