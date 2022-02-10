В поселке Уткино Вологодского района без тепла остались почти 680 человек

В поселке Уткино Вологодского района приостановлена работа котельной. Причина остановки — повреждение газовой трубы высокого давления при проведении дорожно-строительных работ вблизи на трассе Вологда — Новая Ладога.

«Циркуляционные насосы котельной поселка Уткино продолжают работать, однако температура теплоносителя упала. Без тепла и газа остались 227 домов, в которых проживают 679 человек», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологодского района.

Ремонтные службы уже приступили к устранению повреждения. По предварительным оценкам, газоснабжение поселка может быть восстановлено в течение четырех часов.