В поселке Уткино Вологодского района без тепла остались почти 680 человек

10.02.2022 [Происшествия]

В поселке Уткино Вологодского района приостановлена работа котельной. Причина остановки — повреждение газовой трубы высокого давления при проведении дорожно-строительных работ вблизи на трассе Вологда — Новая Ладога.

«Циркуляционные насосы котельной поселка Уткино продолжают работать, однако температура теплоносителя упала. Без тепла и газа остались 227 домов, в которых проживают 679 человек», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологодского района.

Ремонтные службы уже приступили к устранению повреждения. По предварительным оценкам, газоснабжение поселка может быть восстановлено в течение четырех часов.

Тэги: авария, теплосеть

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