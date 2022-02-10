Прокуратура обязала привести в порядок дорогу в поселке Можайское Вологодского района

10.02.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодского района потребовала обеспечить надлежащий круглогодичный проезд по улице Птицеводов поселке Можайское Вологодского района.

«Прокуратурой Вологодского района осенью 2021 года проведена проверка состояния автомобильной дороги по улице Птицеводов. Проверочными мероприятиями установлено, что дорога на государственный кадастровый учет не поставлена, фактически проходит вдоль поля и находится в неудовлетворительном состоянии. В осенне-весенний период проезд по такой дороге невозможен», — заключили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки в адрес обслуживающей дорогу организации прокуратурой района было внесено представление. Однако должных мер к устранению нарушений не принято.

«Районная прокуратура обратилась в Вологодский районный суд с требованием обязать МБУ ВМР „Дорожное ремонтно-строительное управление“ обеспечить надлежащий и круглогодичный проезд по этой улице», — также рассказали в ведомстве.

В результате исковые требования были удовлетворены. Как рассказали в прокуратуре, после вступления судебного решения в силу прокуратура Вологодского района проконтролирует его исполнение.

Тэги: дорога, суд, ремонт

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