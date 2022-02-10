Спасенные в Верховажском районе медвежата добрались до Центра спасения

10.02.2022 [Общество]

Медвежат, найденных в Верховажских лесах, доставили в Тверскую область, в Центр спасения медвежат — сирот. Как ранее сообщал NewsVo, двух малышей нашли местные охотники в разрушенной берлоге.

Сейчас медвежатам всего 3-4 недели, у них еще не открылись глаза и весят они примерно по 1 кг. Уже осенью, когда малыши окрепнут и подрастут, их вернут обратно на родину.

При этом медвежата не только обрели новый дом, но и получили имена. Теперь это Чук и Гек — самый популярный вариант, который в опросе предложили вологжане специалистам областного охотдепартамента.

Тэги: медвежата, спасение

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