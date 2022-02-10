Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество

10.02.2022 [Общество]

В Вологде вынесен приговор в отношении генерального директора АО ААК «Вологдаагрострой» Владимира Корытина. Он признан виновным по статье за покушение на мошенничество.

Как установил суд, в конце весны 2020 года Владимир Корытин сказал своему конкуренту по строительному бизнесу, что может за вознаграждение в 1 млн рублей посодействовать в прекращении уголовного дела и обеспечить непривлечение его к уголовной ответственности. По его словам, общую сумму «откупных» силовики оценили в 15 млн рублей. Сам он предложил выступить в качестве посредника при передаче денег.

«3 июня 2020 года Корытин в кабинете на Советском проспекте в Вологде получил от представителя Н. 3,3 млн рублей. С целью сокрытия следов преступления перед принятием денежных средств Корытин передал представителю Н. для подписания, а последний подписал договор денежного займа с процентами на 15 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе судов.

Сам Владимир Корытин заявил в суде, что «действия Н. были нацелены на его устранение как конкурента на строительном рынке Вологды».

Однако суд по этому эпизоду признал Владимира Корытина виновным и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей.  

 

Тэги: уголовное дело, Владимир Корытин, суд
Фото: пресс-служба УФСБ России по Вологодской области

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