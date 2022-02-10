Житель Великого Устюга украл сумочку у пациентки больницы в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже сумочки.

Инцидент произошёл в приёмном покое больницы на Пошехонском шоссе. Одна из пациенток отвлеклась и оставила свою сумку без присмотра. Этим воспользовался подозреваемый: он взял сумочку и быстро вышел на улицу. Росгвардейцы нашли мужчину в соседнем дворе.

«Женской сумочки при нем не было, однако в кармане куртки лежал телефон, принадлежавший потерпевшей. В ходе беседы с росгвардейцами мужчина признался, что вытащил мобильный телефон и банковские карточки, а сумочку закинул через ветровое окно в подвал здания», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного, которым оказался 41-летний ранее судимый житель Великого Устюга, передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.