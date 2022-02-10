В Вологодской области установлен новый рекорд заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 064 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, регион обновил рекорд заболеваемости. В России также зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших — за сутки зарегистрировано 197 076 новых случаев.

При этом в Вологодской области 861 человек выздоровел, 147 человек госпитализировано, шесть человек умерли. Статистика за 10 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 122 826 пациентам. Большая часть из них — 104 034 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 250 человек.