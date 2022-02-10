Умерла преподаватель Вологодской ГМХА Александра Грищенкова

10.02.2022 [Общество]

8 февраля после тяжёлой болезни умерла старейший работник Вологодской ГМХА Александра Егоровна Грищенкова, сообщает группа академии в социальной сети.

Она родилась 1 июня 1941 года в деревне Данино Смоленской области. В 1964 году Александра Егоровна закончила Белорусскую сельскохозяйственную академию, по распределению попала в Латвию, где заведовала агрохимической лабораторией в городе Лудза.

С сентября 1968 года Грищенкова начала работу в Вологодском молочном институте: сначала в должности ассистента, а после — старшего преподавателя. В институте, позже переформированном в академию, она проработала больше 40 лет.

«Она была талантливым педагогом, порядочным, надежным, доброжелательным и отзывчивым человеком, бессменным куратором, всегда по-матерински переживала за студентов и заботились о них. Принимала активное участие в научно-исследовательской и научно-методической работе кафедры. За результаты исследований, порученных ей, можно было не беспокоиться», — говорится в сообщении пресс-службы академии.

Александра Егоровна имеет больше 50 печатных работ, грамоты руководства академии, грамоту департамента кадровой политики и образования Минсельхозпрома России (1999 год) и звание «Ветеран труда».

«Замечательная и гостеприимная хозяйка, прекрасный садовод-цветовод, любящая бабушка», — также говорится в сообщении пресс-службы Вологодской ГМХА.

Тэги: смерть
фото из группы Вологодской ГМХА

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