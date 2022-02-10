Вологодская область готова потратить почти 200 млн рублей на санавиацию

Вологодская областная клиническая больница проводит электронный аукцион на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи. Заявки на участие принимаются до 18 февраля, начальная цена контракта — 194 млн рублей.

Как сообщает RosTender.info, исполнителю предстоит доставлять больных и врачей, а также перевозить лекарственные и дезинфекционные средства, медицинскую аппаратуру, проводить неотложные диагностические и лабораторные исследования. В перечне услуг также указано оказание консультативной помощи, проведение срочных противоэпидемиологических мероприятий.

Местом базирования воздушного судна назначен аэропорт в Вологде. Услуги будут оказаны по заявкам заказчика с даты заключения контракта до конца 2022 года.