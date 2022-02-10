Вологодская область готова потратить почти 200 млн рублей на санавиацию

10.02.2022 [Общество]

Вологодская областная клиническая больница проводит электронный аукцион на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи. Заявки на участие принимаются до 18 февраля, начальная цена контракта — 194 млн рублей.

Как сообщает RosTender.info, исполнителю предстоит доставлять больных и врачей, а также перевозить лекарственные и дезинфекционные средства, медицинскую аппаратуру, проводить неотложные диагностические и лабораторные исследования. В перечне услуг также указано оказание консультативной помощи, проведение срочных противоэпидемиологических мероприятий.

Местом базирования воздушного судна назначен аэропорт в Вологде. Услуги будут оказаны по заявкам заказчика с даты заключения контракта до конца 2022 года.

Тэги: санавиация, аукцион, контракт

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