Неочищенные стоки нюксенского маслозавода загрязняют Сухону

10.02.2022 [Общество]

Областное управление Роспотребнадзора заявило о том, что неочищенные стоки ООО «Нюксенский маслозавод» загрязняют реку Сухону. Ведомство обратилось в районный суд, чтобы тот обязал организацию уничтожать отходы в соответствии с санитарными правилами.

«Истец указал, что маслозавод не раз привлекался к административной ответственности за нарушение санитарных норм. В частности, предприятие не имеет очистных сооружений, не предусмотрело предварительную очистку стоков. Неочищенные стоки маслозавод либо сбрасывает в овраг, по которому они стекают в реку Сухону, либо вывозит на сельскохозяйственное поле», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Роспотребнадзор неоднократно выдавал маслозаводу предписания об устранении нарушений, однако тот их не исполнял.

В суде представители ООО «Нюксенский маслозавод» требования Роспотребнадзора не признали. По их словам, «установка очистных сооружений повлечет большие финансовые затраты. Подключение предприятия к системам канализации невозможно по техническим причинам. Поскольку предприятие находится в сложном финансовом положении, денег для соблюдения требований законодательства не имеется».

«Суд признал бездействие незаконным, возложил на ответчика обязанность в срок до 10 октября 2022 года обеспечить удаление и уничтожение отходов безопасными для здоровья населения и среды обитания способами», — также пояснили в суде. 

Тэги: маслозавод, загрязнение, Сухона

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