В Череповце кондуктор помогла пассажирке, которой стало плохо, а та украла её кошелёк

10.02.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже кошелька у кондуктора автобуса.

Потерпевшая пояснила, что накануне пропажи в её автобус зашла женщина. Кондуктору показалось, что пассажирка плохо себя чувствует и ей требуется помощь. На одной из остановок женщина вышла. Пострадавшая, проверив свою сумку, стоявшую за водительским сиденьем, заметила, что пропал кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 7000 рублей. Спустя пару дней подозреваемая снова зашла в тот же автобус, и кондуктор вызвала полицию.

«В разговоре с полицейскими ранее несудимая череповчанка 1980 г. р. дала признательные показания и пояснила, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, так как нигде не работает. Вырученные деньги потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, кошелек, автобус, кондуктор

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