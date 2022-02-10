В Череповце кондуктор помогла пассажирке, которой стало плохо, а та украла её кошелёк

В Череповце полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже кошелька у кондуктора автобуса.

Потерпевшая пояснила, что накануне пропажи в её автобус зашла женщина. Кондуктору показалось, что пассажирка плохо себя чувствует и ей требуется помощь. На одной из остановок женщина вышла. Пострадавшая, проверив свою сумку, стоявшую за водительским сиденьем, заметила, что пропал кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 7000 рублей. Спустя пару дней подозреваемая снова зашла в тот же автобус, и кондуктор вызвала полицию.

«В разговоре с полицейскими ранее несудимая череповчанка 1980 г. р. дала признательные показания и пояснила, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, так как нигде не работает. Вырученные деньги потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.